Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik’in oğulları Murathan sosyal medyayı salladı! "Babasının kopyası"

Uğur Pektaş sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan Pektaş adını verdikleri bir oğulları oldu.