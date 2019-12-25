Ukraynalı 'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

Sosyal medya fenomenlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu sefer internet aleminin gözlerinin çevrildiği isim Alena Kravchenko. Ukraynalı güzel kadın saçlarıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Onu görenler fiziksel güzelliğinin yanında saçlarının tarzına da ayrıca takılıp kalıyor. Gerçek Rapunzel olarak anılan kadın, upuzun saçlarıyla görenleri şaşkına çeviriyor. 34 yaşındaki kadın, "Gerçek Rapunzel" olarak anılıyor. 1 metre 80 santimetrelik saçlarıyla Alena, "diğer kadınlardan ayrıldığını" söylüyor.