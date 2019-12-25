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'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

fenomenlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu sefer internet aleminin gözlerinin çevrildiği isim Alena Kravchenko. güzel kadın saçlarıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Onu görenler fiziksel güzelliğinin yanında saçlarının tarzına da ayrıca takılıp kalıyor. Gerçek Rapunzel olarak anılan kadın, upuzun saçlarıyla görenleri şaşkına çeviriyor. 34 yaşındaki kadın, "Gerçek Rapunzel" olarak anılıyor. 1 metre 80 santimetrelik saçlarıyla Alena, "diğer kadınlardan ayrıldığını" söylüyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 09:07
Ukraynalı 'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

Alena Kravchenko, saçlarıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

Ukraynalı 'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

34 yaşındaki kadın, "Gerçek Rapunzel" olarak anılıyor.

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Ukraynalı 'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

Alena, "sıradan kadınlardan ayrıldığını" söylüyor.

Ukraynalı 'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

Sokakta yürürken hiç tanımadığı insanlardan iltifatlar aldığını söyleyen Alena'nın dünyanın dört bir yanından hayranları var.

Ukraynalı 'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

"Saçlarımı gördüklerinde yüzlerindeki şaşkınlık ve hayranlığı gizleyemiyorlar. Buna bayılıyorum" diyen Alena, arkadaşlarının kendisiyle gurur duyduğunu söylüyor.

Ukraynalı 'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

Erkeklerin de kendisine olan hayranlıklarını gizlemediğini söyleyen Alena, özellikle saçlarını koklamak isteyenlerden mesajlar aldığını söylüyor.

Ukraynalı 'Rapunzel' dikkatleri üzerine çekiyor!

"Erkekler saçlarıma hayran oluyor. Farklı ülkelerden teklifler alıyorum, benimle dünyayı gezmek istediklerini söylüyorlar" diyen 34 yaşındaki güzel, hediyelere boğulduğunu anlatıyor.

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