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Haberler Galeri Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:12

Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü. 49 yaşındaki Umut Akyürek son olarak yaptığı paylaşım ile takipçilerini şoke etti. 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul ile aşk pozunu paylaşan Umut Akyürek kareye öyle şeyler yazdı ki... 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul ile aşk pozu veren Umut Akyürek son olarak hakkında yapılan estetik yorumlarına çıldırdı. 2. Sayfa programını hedef alan Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek geçtiğimiz aylarda yüzüne sülük koydurttuğu video ile çok konuşulmuştu. Bir gülen, bir korkan Umut Akyürek'in zor anları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.

Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

49 yaşına basan Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenleri hayrete düşürüyor.

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Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü. Umut Akyürek son olarak yaptığı paylaşım ile takipçilerini şoke etti.

Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul ile aşk pozunu paylaşan Umut Akyürek kareye öyle şeyler yazdı ki... 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul ile aşk pozu veren Umut Akyürek son olarak hakkında yapılan estetik yorumlarına çıldırdı. 2. Sayfa programını hedef alan Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

Paylaşımında 2. Sayta'yı etiketleyen Umut Akyürek "Fiziğimle, yaşantımla açık ara öndeyim her yerlerini kestirseler benim gibi ince sülün vücutlu ve bebek yüzlü olamıyorlar, o yüzden çıldırıyorlar. Bacaklar bilekler kalasoğlu kalas, çeneler protez, popolar protez, kesilip buruna dikilen dudaklar, silikon ötesi dudaklar, say say bitmez on kere yüz gerdirme... Bu magazinci bayanlarımız da birileri için özel program yapıp yalakalıktan ölüyorlar, bana da nereden vursak..." dedi.

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