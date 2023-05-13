Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:12

Umut Akyürek 19 yıllık şarkıcı eşi ile aşk pozuna öyle şeyler yazdı ki okuyanlar şoke oldu! Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...

Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü. 49 yaşındaki Umut Akyürek son olarak yaptığı paylaşım ile takipçilerini şoke etti. 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul ile aşk pozunu paylaşan Umut Akyürek kareye öyle şeyler yazdı ki... 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul ile aşk pozu veren Umut Akyürek son olarak hakkında yapılan estetik yorumlarına çıldırdı. 2. Sayfa programını hedef alan Umut Akyürek açtı ağzını yumdu gözünü...