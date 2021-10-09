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Haberler Galeri Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! Herkes onu konuşuyor ‘Makyaj mı estetik mi?’
Giriş Tarihi: 09.10.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 12:21

Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! Herkes onu konuşuyor ‘Makyajestetik mi?’

Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaptığı paylaşımlar her zaman sosyal medyada gündem oluyor. Umut Akyürek sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu kez de çok konuşuldu. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal, henüz 16 yaşında olmasına rağmen yaşından oldukça büyük gösteriyor. Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ı görenler 'makyaj mı estetik mi?' diye sormadan edemiyor. İşte Umut Akyürek ile kızı Melek Bal…

Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! Herkes onu konuşuyor ‘Makyaj mı estetik mi?’

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ve kızı Melek Bal sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının kızı güzelliğiyle annesini solladı!

Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! Herkes onu konuşuyor ‘Makyaj mı estetik mi?’

İşte Umut Akyürek'in ikizi gibi görünen 16 yaşındaki kızı ve Umut Akyürek'in değişimi görenleri şoke etti.

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Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! Herkes onu konuşuyor ‘Makyaj mı estetik mi?’

Umut Akyürek'in kızı Melek Bal sosyal medyada gündem oldu.

Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! Herkes onu konuşuyor ‘Makyaj mı estetik mi?’

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Umut Akyürek’in güzeller güzeli kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! Herkes onu konuşuyor ‘Makyaj mı estetik mi?’

Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.

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