Umut Akyürek’in kızı Melek Bal ilgi odağı oldu! Herkes onu konuşuyor ‘Makyaj mı estetik mi?’

Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaptığı paylaşımlar her zaman sosyal medyada gündem oluyor. Umut Akyürek sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu kez de çok konuşuldu. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal, henüz 16 yaşında olmasına rağmen yaşından oldukça büyük gösteriyor. Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti. Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ı görenler 'makyaj mı estetik mi?' diye sormadan edemiyor. İşte Umut Akyürek ile kızı Melek Bal…