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  • Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...

'in 15 yaşındaki kızı 'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte 'ın değişimi...

Türk sanat müziğinin sevilen ismi sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren isimlerden. Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları 'ı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda yakalandığı bir rahatsızlıkla gündeme gelen güzel sanatçı Umut Akyürek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden olmuştu. Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, 'delirten hastalık' veya 'intihar hastalığı' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlar ile de çok konuşulan Umut Akyürek'i sosyal medyadan takip eden hayranları sanatçının kızını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Şuan 15 yaşında olan adeta annesinin kopyası. Yaşından oldukça büyük gösteren değişimi ile de oldukça konuşuluyor. Bir dönem 'küçük yaşta estetik mi yaptırdı?' eleştirileri gelen Melek Bal için annesinden açıklama gelmişti. Umut Akyürek kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaptığı paylaşımlar ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 09.01.2020 07:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 08:03
Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...

Türk sanat müziğinin sevilen ismi sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren isimlerden. Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları 'ı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda yakalandığı bir rahatsızlıkla gündeme gelen güzel sanatçı Umut Akyürek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden olmuştu. Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, 'delirten hastalık' veya 'intihar hastalığı' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlar ile de çok konuşulan Umut Akyürek'i sosyal medyadan takip eden hayranları sanatçının kızını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Şuan 15 yaşında olan adeta annesinin kopyası. Yaşından oldukça büyük gösteren değişimi ile de oldukça konuşuluyor. Bir dönem 'küçük yaşta estetik mi yaptırdı?' eleştirileri gelen Melek Bal için annesinden açıklama gelmişti. Umut Akyürek kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaptığı paylaşımlar ve sizin için derlediğimiz ...

Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA

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Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA VE KIZI SUDE

Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...
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Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...
Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...
Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...
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