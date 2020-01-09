Umut Akyürek'in 15 yaşındaki kızı Melek Bal'ı görenler söylemeden edemiyor... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın değişimi...

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren isimlerden. Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda yakalandığı bir rahatsızlıkla gündeme gelen güzel sanatçı Umut Akyürek sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden olmuştu. Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, 'delirten hastalık' veya 'intihar hastalığı' olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlar ile de çok konuşulan Umut Akyürek'i sosyal medyadan takip eden hayranları sanatçının kızını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Şuan 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal adeta annesinin kopyası. Yaşından oldukça büyük gösteren Melek Bal Ertuğrul değişimi ile de oldukça konuşuluyor. Bir dönem 'küçük yaşta estetik mi yaptırdı?' eleştirileri gelen Umut Akyürek'in kızı Melek Bal için annesinden açıklama gelmişti. Umut Akyürek kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti... İşte Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile yaptığı paylaşımlar ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...