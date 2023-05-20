Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 11:12

Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu! Demet Özdemir ile adı anılan çapkın işletmeci yeni sevgilisiyle yakalandı!

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi sayısız ünlü güzelle aşk yaşayan Umut Evirgen, özel hayatındaki hızlı gelişmeler ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'tan kısa süre önce boşanan Demet Özdemir ile takipleşen Umut Evirgen, "yeni bir aşk mı?" sorularıyla kafaları karıştırmıştı. Ancak çapkın işletmeci sağ gösterip sol vurdu. Umut Evirgen, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlendiği bir mekanın çıkışında yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı. İşte Umut Evirgen'in yeni sevgilisi...