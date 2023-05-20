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Haberler Galeri Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu! Demet Özdemir ile adı anılan çapkın işletmeci yeni sevgilisiyle yakalandı!
Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 11:12

Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu! Demet Özdemir ile adı anılan çapkın işletmeci yeni sevgilisiyle yakalandı!

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi sayısız ünlü güzelle aşk yaşayan Umut Evirgen, özel hayatındaki hızlı gelişmeler ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'tan kısa süre önce boşanan Demet Özdemir ile takipleşen Umut Evirgen, "yeni bir aşk mı?" sorularıyla kafaları karıştırmıştı. Ancak çapkın işletmeci sağ gösterip sol vurdu. Umut Evirgen, önceki akşam arkadaşlarıyla eğlendiği bir mekanın çıkışında yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı. İşte Umut Evirgen'in yeni sevgilisi...

Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu! Demet Özdemir ile adı anılan çapkın işletmeci yeni sevgilisiyle yakalandı!

Ünlü işletmeci Umut Evirgen, magazin dünyasının gözde isimleriyle yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle birliktelik yaşayan Umut Evirgen'in özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu! Demet Özdemir ile adı anılan çapkın işletmeci yeni sevgilisiyle yakalandı!

Evirgen, en son güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile birlikteydi. Çift, geçtiğimiz sene yollarını ayırmış, ikiliden Sarıkaya'nın yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.

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Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu! Demet Özdemir ile adı anılan çapkın işletmeci yeni sevgilisiyle yakalandı!

Ayrılığın ardından Umut Evirgen'in adı, oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu! Demet Özdemir ile adı anılan çapkın işletmeci yeni sevgilisiyle yakalandı!

Çiftin Emirgan'da bir mekanda buluştuğu haberleri gündem olurken; ikili ne olduysa bu haberlerin akşamında birbirini takipten çıkmıştı.

Umut Evirgen sağ gösterip sol vurdu! Demet Özdemir ile adı anılan çapkın işletmeci yeni sevgilisiyle yakalandı!

"YAKIN ARKADAŞIZ"

Ünlü çift, sonrasında Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabah saatlerine kadar eğlenmişti. Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile kendi evine gönderen işletmeci, kendi aracı ile arkadan gitmişti.

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