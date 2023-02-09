Giriş Tarihi: 09.02.2023 06:36
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
07:08
Umut TIR'ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!
İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri, asrın felaketini yaşayan 10 ilimize yardım ulaştırmak için adeta birbiriyle yarışıyor. TIR'lar dolusu malzeme depremzedelerin yarasını sarmak için bölgeye gidiyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen bölgeye gitti. Müge Anlı, başlattığı kampanya ile 29 milyon 549 bin lira toplandı. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi de deprem bölgelerine ulaşarak yemek dağıtmaya başladı. Şarkıcı Burak Kut, Zehra Çilingiroğlu, ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden afet bölgesine yardım yağdı...