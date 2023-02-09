Umut TIR’ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!

Dünyanın en büyük 3. depremi ile sarsılan Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu! 6 Şubat günü sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra, başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana'da yıkıcı boyutta etkili oldu.