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Haberler Galeri Umut TIR'ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!
Giriş Tarihi: 09.02.2023 06:36 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 07:08

Umut TIR'ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!

İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri, asrın felaketini yaşayan 10 ilimize yardım ulaştırmak için adeta birbiriyle yarışıyor. TIR'lar dolusu malzeme depremzedelerin yarasını sarmak için bölgeye gidiyor. Tüm Türkiye tek yürek oldu! Ülkenin dört yanından herkes deprem bölgesine koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için seferberlik başlattı. Deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan oldu. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları off road araçlarıyla depremden etkilenen bölgeye gitti. Müge Anlı, başlattığı kampanya ile 29 milyon 549 bin lira toplandı. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi de deprem bölgelerine ulaşarak yemek dağıtmaya başladı. Şarkıcı Burak Kut, Zehra Çilingiroğlu, ünlü yapımcı Mehmet Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden afet bölgesine yardım yağdı...

Umut TIR’ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!

Dünyanın en büyük 3. depremi ile sarsılan Türkiye yaralarını sarmak için tek yürek oldu! 6 Şubat günü sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra, başta Gaziantep ve Hatay olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana'da yıkıcı boyutta etkili oldu.

Umut TIR’ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!

İş ve sanat dünyasının ünlü isimleri, asrın felaketini yaşayan 10 ilimize yardım ulaştırmak için adeta birbiriyle yarışıyor. TIR'lar dolusu malzeme depremzedelerin yarasını sarmak için bölgeye gidiyor.

Tüm Türkiye bir oldu, yapım şirketlerinden oyunculara, futbolculara kadar herkes, depremzedelere yardım etmek için harekete geçti.

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Umut TIR’ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!

Burak Kut'un doktor eşi Cansen Yeni Kut, Hatay'a giden 16 adet ambulansı sağlık malzemesiyle doldurdu. Kut, "20 kişiyle başladığımız yardım ordusu 600 kişiye ulaştı. Ambulanslarımız yola çıktı" dedi.

"Felaketin içerisindeki bir tek cana dokunabilirsek ne mutlu bize" diyerek küçük bir grup kuran Cansen Yeni Kut, 600 kişiye ulaşan ailesiyle birlikte içi sağlık ekipmanı dolu 16 ambulansı Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'a yolladı.

Umut TIR’ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!

Müge Anlı, Kızılay aracılığıyla depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. SMS'le gönderilen bağışlarla kısa sürede 29 milyon 549 bin lira toplandı. Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi de deprem bölgelerine ulaşarak yemek dağıtmaya başladı.

Umut TIR’ları yola çıktı! Müge Anlı aşevi, Burak Kut sağlık malzemesi, Mehmet Bozdağ jenaratör... Ünlülerden depremzedelere yardım yağdı!

ATV dizileri Kuruluş Osman ve Ateş Kuşları'nın yapımcısı Mehmet Bozdağ, deprem bölgesi için harekete geçti.

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