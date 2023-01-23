Ünlü balet Tan Sağtürk ‘AKM her kesimi buluşturan bir köprü’

BENİM AVANTAJIM AİLEMDİ



Sizin, bale eğitimi alırken en büyük avantajınız neydi?

Benim en büyük avantajım ailemdi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yatılı olarak okudum. Devlet memuru bir ailenin çocuğu olduğum için ailem beni Ankara'da yatılı olmadan kolay okutamazdı. Bu açıdan çok şanslıydım. Konservatuvarların böyle bir yapıda olması çok değerli ama ben altyapı oluşturan bale eğitimi veren diğer kurumların da çok değerli olduğunu düşünüyorum. İşte tam bu noktada bu altyapı kurumlarına teşvik ve yaygın eğitim konusunda daha etkili adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Mensubu olduğum Türkiye Odalar Birliği Kreatif Endüstriler Meclisi çatısında bu adımlara yönelik çeşitli projeler sunmak için çalışıyoruz. İlgili bakanlıklara görüş ve önerilerimizi sunmak için hazırlık içindeyiz. Amacımız devlet desteği ile birlikte ülkemizin tüm yetenekli çocuklarına burslu eğitim olanağı sağlamak.