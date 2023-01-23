Ünlü balet Tan Sağtürk ‘AKM her kesimi buluşturan bir köprü’

AKM'nin yapım süreci başlamadan önce Milli Kültür Şurası yapılmıştı. Bu oluşuma davet edildim ve ortak çalışmalara katıldım. AKM'nin yeniden yapılmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ülkemize sahne olarak bu kadar değerli bir yapının yeniden kazandırılması kadar AKM'nin yenilikçi bir teknoloji ile donatılması da kıymetli. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası da öyle… AKM sanatsal açıdan her kesimi buluşturan bir köprü gibi... Meslektaşlarımın yaptığı sanatsal faaliyetleri de gururla izliyorum.