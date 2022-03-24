Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:38

Ünlü çift güzel günlere geri döndü! Alişan'dan güzel eşi Buse Varol'a "Biz hep bahardık"

Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler. Birlikte aşk pozları veren, baş başa yemeğe çıkan Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar ardı ardına geldi. Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çiftten son olarak dikkat çeken açıklamalar geldi. Geçtiğimiz gün görüntülenen Alişan ile Buse Varol çifti, basın mensupları ile sohbet etti. İkilinin mutluluğu gözlerinden okundu. Alişan "İkinci baharınızı yaşıyorsunuz diyebilir miyiz?" sorusuna verdiği yanıt ile eşinin gözüne bir kez daha girdi. İşte boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol cephesindeki son durum...