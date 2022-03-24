Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü çift güzel günlere geri döndü! Alişan'dan güzel eşi Buse Varol'a "Biz hep bahardık"
Giriş Tarihi: 24.03.2022 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 08:38

Ünlü çift güzel günlere geri döndü! Alişan'dan güzel eşi Buse Varol'a "Biz hep bahardık"

Geçtiğimiz haftalarda aile arasında çıkan kriz ile sarsılan evliliklerini kurtaran Alişan ile Buse Varol eski mutlu günlerine geri döndüler. Birlikte aşk pozları veren, baş başa yemeğe çıkan Alişan ile Buse Varol'dan paylaşımlar ardı ardına geldi. Şarkıcı Alişan ve ünlü oyuncu Buse Varol, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti. İki de çocuğu bulunan çiftten son olarak dikkat çeken açıklamalar geldi. Geçtiğimiz gün görüntülenen Alişan ile Buse Varol çifti, basın mensupları ile sohbet etti. İkilinin mutluluğu gözlerinden okundu. Alişan "İkinci baharınızı yaşıyorsunuz diyebilir miyiz?" sorusuna verdiği yanıt ile eşinin gözüne bir kez daha girdi. İşte boşanmanın eşiğinden dönen Alişan ile Buse Varol cephesindeki son durum...

Ünlü çift güzel günlere geri döndü! Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a Biz hep bahardık
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlü çift güzel günlere geri döndü! Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a Biz hep bahardık

Alişan ve Buse Varol evliliklerindeki kriz ile günlerdir magazin gündeminden düşmüyordu. Boşandılar, boşanacaklar derken çiftin aşkı galip geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü çift güzel günlere geri döndü! Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a Biz hep bahardık

Evliliklerinde kara bulutlarla mücadele eden ünlü çift, kızları Eliz'in birinci yaş gününde patlak veren olayın ardından ilk kez geçtiğimiz günlerde barıştı.

Ünlü çift güzel günlere geri döndü! Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a Biz hep bahardık

Ünlü şarkıcı ise eşinin bu paylaşımını kendi hesabına da ekleyerek ayrılık iddialarına son noktayı koymuştu.

Alişan, eşinin yaptığı paylaşımın altına 'Kalbimin tek sahibi sensin' notunu düştü.

Ünlü çift güzel günlere geri döndü! Alişan’dan güzel eşi Buse Varol’a Biz hep bahardık

Bir süredir ayrılacakları konuşulan Alişan ile eşi Buse Varol'un arasındaki buzlar eridi.

SON DAKİKA