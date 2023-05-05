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Haberler Galeri Ünlü çift liseli aşıklar gibi! Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı! İki çocuk annesi Sinem Kobal ekranlara ne zaman dönüyor?
Giriş Tarihi: 05.05.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 14:04

Ünlü çift liseli aşıklar gibi! Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı! İki çocuk annesi Sinem Kobal ekranlara ne zaman dönüyor?

Sinem Kobal ekranlara dönüyor. Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya gelmişti. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarıyla birlikte sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyorlar. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, önceki akşam liseli aşıklar gibiydi. 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. İmirzalıoğlu "Beraber bir proje mi yapacaksınız?" sorusuna bakın ne yanıt verdi!

Ünlü çift liseli aşıklar gibi! Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı! İki çocuk annesi Sinem Kobal ekranlara ne zaman dönüyor?

2016'da evlenip iki çocuk sahibi olan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, önceki akşam liseli aşıklar gibiydi. ATV'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki akşam eşi Sinem Kobal ile Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi.

Ünlü çift liseli aşıklar gibi! Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı! İki çocuk annesi Sinem Kobal ekranlara ne zaman dönüyor?

2016'dan beri evli olan ve iki kızları olan ünlü çift, ellerini bir an olsun bırakmayarak "Aşkımız ilk günkü gibi taze" der gibiydi…

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Ünlü çift liseli aşıklar gibi! Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı! İki çocuk annesi Sinem Kobal ekranlara ne zaman dönüyor?

Sinem Kobal ekranlara mı dönüyor?

Ünlü çift liseli aşıklar gibi! Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı! İki çocuk annesi Sinem Kobal ekranlara ne zaman dönüyor?

Takvim'in haberine göre; Yeni projeleriyle ilgili "Şu an net bir şey yok ama evet senaryo okumalarına başladık" diyen ikili, gazetecilerin "Beraber bir proje mi yapacaksınız?" sorusuna da gülerek şöyle yanıt verdi:

Ünlü çift liseli aşıklar gibi! Kenan İmirzalıoğlu bombayı patlattı! İki çocuk annesi Sinem Kobal ekranlara ne zaman dönüyor?

"Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah." Ünlü çift, her zamanki gibi gazetecilere karşı son derece kibar ve nazikti...

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