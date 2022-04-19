Ünlü çift tüm dikkatleri üzerine topladı! Kadir Doğulu kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül’den ’hamilelik’ yanıtı

Beraber yaptıkları tatilden de bahseden çift "Böyle yerleri gezip görmek bizi çok mutlu ediyor. Güney Amerika'ya da gitmeyi düşünüyoruz, orada bizi seven çok kişi var. Türk dizileri orada çok seviliyor, bizim diziler sayesinde Türkçe konuşuyor birçok kişi" dedi. Röportaj sırasında Neslihan Atagül, hayran hayran eşi Doğulu'ya bakınca muhabirler "Resmen aşk ile bakıyorsunuz, sosyal medyada da bu durumunuz konuşuluyor" demesi üzerine Atagül "Baksanıza nasıl bakmayayım böyle birine?" diyerek eşine olan aşkını haykırdı.