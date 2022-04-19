Ünlü çift tüm dikkatleri üzerine topladı! Kadir Doğulu kafaları karıştırdı! Neslihan Atagül’den ’hamilelik’ yanıtı

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. Geçen yıl yer aldığı dizide 'geçirgen bağırsak sendromu' rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül, rahatsızlığını atlatır atlatmaz eşi Kadir Doğulu ile tatile çıkmıştı. Seyşeller tatilinden dönen çift, önceki gün Yasemin Sakallıoğlu'nun "Doğru Koca Nasıl Seçilir?" adlı tek kişilik gösterisini izlemeye gitti. Neslihan Atagül'ün karnını okşayan Doğulu'ya "Neslihan Hanım'ın karnını okşadınız, bize bir mesaj mı bu? Hamile mi yoksa Neslihan Hanım?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.