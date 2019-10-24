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Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...

Sosyal Medya'da paylaştığı fotoğraflarla fenomen haline gelen lüks yaşamıyla dudak uçuklattı. Ünlü fenomenin kendine ait otomobillerle verdiği pozlar herkesi hayrete düşürmeye devam ediyor. Son olarak Radionova, 500 bin dolar değerindeki lüks arabasını Swarovski adı verilen oldukça değerli taşlarla döşetmesi sosyal medyayı sallamıştı. Arabanın kaplanması için tam 700 saat harcanırken 2 milyon adet değerli taş kullanıldığı öğrenildi. İşte Daria Radionova'nın hayrete düşüren lüks hayatı ve otomobilleri…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:21
Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...

Rus model ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan otomobilleriyle çekildiği pozları paylaşarak takipçilerini hayrete düşürmeye devam ediyor. Daria Radionova tam 500 bin dolar değerindeki aracını 2 milyon adet kristal taşlarla döşetmesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Genç kadın kalabalığın arasından aracıyla zorluklarla ilerleyebildi ve trafiği alt üst etmişti. İşte rus modelin birbirinden değerli araçları…

Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...

, 500 bin dolar değerindeki lüks aracının üzerini 2 milyon pound değerindeki Swarovski kristallerle kaplatmış ve olay yaratmıştı.

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Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...

Kalabalığın bir kısmı aracın gerçek Swarovski kristalleriyle kaplanıp kaplanmadığını sorgularken Radionova, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla iddialara son vermiş oldu.

Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...

'nın otomobillerinin plakalarında rus güzelin adı da yazıyor. Instagram fenonemi daha önce de bir başka lüks aracının üzerini kristallerle kaplatmıştı.

Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...

İşte 'nın lüks otomobilleri...

Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...
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Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...
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