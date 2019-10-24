Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...

Rus model ve sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Daria Radionova otomobilleriyle çekildiği pozları paylaşarak takipçilerini hayrete düşürmeye devam ediyor. Daria Radionova tam 500 bin dolar değerindeki aracını 2 milyon adet kristal taşlarla döşetmesi ise herkesi şaşkına çevirdi. Genç kadın kalabalığın arasından aracıyla zorluklarla ilerleyebildi ve trafiği alt üst etmişti. İşte rus modelin birbirinden değerli araçları…