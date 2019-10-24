Ünlü fenomenin lüks yaşamı dudak uçuklattı! Swarovski taşlarla donattı...

Sosyal Medya'da paylaştığı fotoğraflarla fenomen haline gelen Daria Radionova lüks yaşamıyla dudak uçuklattı. Ünlü fenomenin kendine ait otomobillerle verdiği pozlar herkesi hayrete düşürmeye devam ediyor. Son olarak Radionova, 500 bin dolar değerindeki lüks arabasını Swarovski adı verilen oldukça değerli taşlarla döşetmesi sosyal medyayı sallamıştı. Arabanın kaplanması için tam 700 saat harcanırken 2 milyon adet değerli taş kullanıldığı öğrenildi. İşte sosyal medya fenomeni Daria Radionova'nın hayrete düşüren lüks hayatı ve otomobilleri…