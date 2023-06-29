Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! "Benim güzel ailem" Sanat camiasından bayram paylaşımları...

TAM KADRO BİR ARADA

Fatih Terim, kızları, damatları ve torunlarıyla bayramın ilk günü bir araya geldi. Tüm aile önce bayramlaştı, sonra Fulya Terim'in hazırladığı kahvaltı masasında uzun uzun sohbet etti. Terim, "Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz" dedi.