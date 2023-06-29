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Haberler Galeri Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! "Benim güzel ailem" Sanat camiasından bayram paylaşımları...
Giriş Tarihi: 29.06.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 09:18

Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! "Benim güzel ailem" Sanat camiasından bayram paylaşımları...

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram tatilini fırsat bilen ünlüler aileleriyle biraraya geldi. Fatih Terim, kızları damatları ve torumlarıyla bayram kahvaltısı yaparken, oyuncu Burcu Biricik bayramı memleketinde ailesi ile geçiriyor. Antalya'nın Elmalı ilçesine gidip ailesiyle buluşan Burcu Biricik, büyüklerini ziyaret edip hasret giderdi. İşte ünlü isimlerden bayramda aile pozları...

Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! Benim güzel ailem Sanat camiasından bayram paylaşımları...

Bayramı aileleri ile geçiren ünlü isimlerden keyifli kareler geldi. Kimileri tatilde, kimileri memlekette buluştu...

Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! Benim güzel ailem Sanat camiasından bayram paylaşımları...

MUTLU BAYRAMLAR
İşadamı Kenan Koçak ile 3 yıl önce evlenen, Elif Özüm ve Emir adında iki çocuğu olan Merve Özbey, bayramı ailesiyle kutladı. Özbey, renkli karelerini paylaşıp herkese huzurlu ve mutlu bayramlar diledi.

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Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! Benim güzel ailem Sanat camiasından bayram paylaşımları...

MEMLEKETİNE GİTTİ
Oyuncu Burcu Biricik, bayramı memleketinde geçiriyor. Antalya'nın Elmalı ilçesine gidip ailesiyle buluşan Biricik, büyüklerini ziyaret edip hasret giderdi. Akrabalarıyla sokaklarda gezip çocukluğuna döndü.

Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! Benim güzel ailem Sanat camiasından bayram paylaşımları...

BAYRAM MESAİSİ
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira ile önceki gün Çeşme'ye gitti. Bayramın ilk günü Alaçatı'da konseri olan şarkıcı, önce Kurt ve kızıyla birlikte bayram yemeği yedi.

Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! Benim güzel ailem Sanat camiasından bayram paylaşımları...

TAM KADRO BİR ARADA
Fatih Terim, kızları, damatları ve torunlarıyla bayramın ilk günü bir araya geldi. Tüm aile önce bayramlaştı, sonra Fulya Terim'in hazırladığı kahvaltı masasında uzun uzun sohbet etti. Terim, "Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz" dedi.

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