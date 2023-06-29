Giriş Tarihi: 29.06.2023 09:10
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
09:18
Ünlü isimler bayramda soluğu ailelerinin yanında aldı! "Benim güzel ailem" Sanat camiasından bayram paylaşımları...
Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram tatilini fırsat bilen ünlüler aileleriyle biraraya geldi. Fatih Terim, kızları damatları ve torumlarıyla bayram kahvaltısı yaparken, oyuncu Burcu Biricik bayramı memleketinde ailesi ile geçiriyor. Antalya'nın Elmalı ilçesine gidip ailesiyle buluşan Burcu Biricik, büyüklerini ziyaret edip hasret giderdi. İşte ünlü isimlerden bayramda aile pozları...