Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:48
Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
10:05
Ünlü isimler 'Lensa AI' akımına kapıldı! En Avatar hangisi?
Birbirinden ünlü isimler, sosyal medyanın yeni modasına uydu. Instagram'da trend haline gelen 'Lensa AI' isimli fotoğraf uygulaması ünlü isimler tarafından da kullanılmaya başlandı. Bu yapay zeka çılgınlığına ise Merve Boluğur, Ece Erken, Elçin Sangu, Mine Tugay, Pelin Karahan, Seda Sayan ve Defne Samyeli gibi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan popüler isimler kapıldı.