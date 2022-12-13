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Haberler Galeri Ünlü isimler 'Lensa AI' akımına kapıldı! En Avatar hangisi?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 10:05

Ünlü isimler 'Lensa AI' akımına kapıldı! En Avatar hangisi?

Birbirinden ünlü isimler, sosyal medyanın yeni modasına uydu. Instagram'da trend haline gelen 'Lensa AI' isimli fotoğraf uygulaması ünlü isimler tarafından da kullanılmaya başlandı. Bu yapay zeka çılgınlığına ise Merve Boluğur, Ece Erken, Elçin Sangu, Mine Tugay, Pelin Karahan, Seda Sayan ve Defne Samyeli gibi sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan popüler isimler kapıldı.

Ünlü isimler ’Lensa AI’ akımına kapıldı! En Avatar hangisi?

Sosyal medyada tren olan fotoğraf uygulaması Lensa Al, selfieleri avatar karelerine dönüştürüyor. İşte bu uyguylamayla fotoğraf paylaşan ünlü isimler....

Ünlü isimler ’Lensa AI’ akımına kapıldı! En Avatar hangisi?

SEDA SAYAN

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Ünlü isimler ’Lensa AI’ akımına kapıldı! En Avatar hangisi?

SEDA SAYAN

Ünlü isimler ’Lensa AI’ akımına kapıldı! En Avatar hangisi?

SEDA SAYAN

Ünlü isimler ’Lensa AI’ akımına kapıldı! En Avatar hangisi?

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