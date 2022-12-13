Mine Tugay Lensa AI akımına kendini kaptırdı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu | Video

Birbirinden ünlü isimler, sosyal medyanın yeni modasına uydu. Instagram'da trend haline gelen 'Lensa AI' isimli fotoğraf uygulaması ünlü isimler tarafından da kullanılmaya başlandı. Bu yapay zeka çılgınlığına güzel oyuncu Mine Tugay da katıldı. Mine Tugay'ın fotoğrafları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.