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  • Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte ve ...

Genç yaşta hayata veda eden şarkıcı ile birlikte başrollerini oynadıkları dizisinden sonra ekranlara uzunca bir süre ara veren 'yi hayranları çok özledi. 31 yaşındaki Merve Sevi'nin yaptığı paylaşımlarda "yeniden ekranlara ne zaman dönüyorsun?" sorusu sıklıkla soruluyor. Küçük yaşlarda adım attığı ümlüler dünyasına kariyerinde emin adımlarla yükselirken bir anda ekranlardan uzaklaşan sevi geçtiğimiz yıllarda Çalkan Algün'le evlenmişti. dizisinden de tanıdığımız Merve Sevi çocukluk halini paylaştığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte ve sizin için derledğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 09.07.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 07:31
Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

Ünlülerin yaşları, boyları, memleketleri merak ediliyor da çocukluk halleri merak edilmez mi? Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler #tbt etiketi ile paylaştıkları çocukluk halleri ile hayranlarına sürprizler yapıyorlar. Bir dönem genç yaşta yaşamını yitiren şarkıcı ile aynı dizide partner olan de çocukluk fotoğrafını sevenleri ile paylaşan ünlülerden. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyayı aktif olarak kullanan Merve Sevi değişimi ile de dikkat çekiyor. Merve Sevi'nin paylaştığı çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı... İşte oyuncu Merve Sevi'nin çocukluk fotoğrafı ve ...

Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

FAHRİYE EVCEN

Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

FAHRİYE EVCEN

Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

KIVANÇ TATLITUĞ

Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

ANGELINA JOLIE

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