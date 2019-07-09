Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

Ünlülerin yaşları, boyları, memleketleri merak ediliyor da çocukluk halleri merak edilmez mi? Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler #tbt etiketi ile paylaştıkları çocukluk halleri ile hayranlarına sürprizler yapıyorlar. Bir dönem genç yaşta yaşamını yitiren şarkıcı Barış Akarsu ile aynı dizide partner olan Merve Sevi de çocukluk fotoğrafını sevenleri ile paylaşan ünlülerden. Uzun süredir ekranlardan uzak olsa da sosyal medyayı aktif olarak kullanan Merve Sevi değişimi ile de dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Merve Sevi'nin paylaştığı çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı... İşte oyuncu Merve Sevi'nin çocukluk fotoğrafı ve ünlülerin çocukluk halleri...