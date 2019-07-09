Ünlü isimler paylaştıkları çocukluk halleri ile şaşırtıyor! İşte güzel oyuncu Merve Sevi ve ünlülerin çocukluk halleri...

Genç yaşta hayata veda eden şarkıcı Barış Akarsu ile birlikte başrollerini oynadıkları Yalancı Yarim dizisinden sonra ekranlara uzunca bir süre ara veren Merve Sevi'yi hayranları çok özledi. 31 yaşındaki Merve Sevi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda "yeniden ekranlara ne zaman dönüyorsun?" sorusu sıklıkla soruluyor. Küçük yaşlarda adım attığı ümlüler dünyasına kariyerinde emin adımlarla yükselirken bir anda ekranlardan uzaklaşan sevi geçtiğimiz yıllarda Çalkan Algün'le evlenmişti. Doktorlar dizisinden de tanıdığımız güzel oyuncu Merve Sevi çocukluk halini paylaştığı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Merve Sevi'nin çocukluk hali ve sizin için derledğimiz diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
Giriş Tarihi: 09.07.2019
16:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2019
07:31