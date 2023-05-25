Ünlü isimler İlham Gencer’e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...

"2 yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Kız arkadaşım Ahu Atmacanın ve ailesinin çok büyük emekleri oldu. Ona ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, bugün maalesef ani oldu. Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama. Uğraştım, daha sonra ambulans geldi. Hastaneye gittiler ve orada da uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik."