Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
11:23
Ünlü isimler İlham Gencer'e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...
Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyenin vefat haberini ise oğlu Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. İlham Gencer'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç gibi ünlü isimler, İlham Gencer'e böyle veda etti.