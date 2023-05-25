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Haberler Galeri Ünlü isimler İlham Gencer'e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 11:23

Ünlü isimler İlham Gencer'e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden, caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında hayatını kaybetti. Müzisyenin vefat haberini ise oğlu Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. İlham Gencer'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç gibi ünlü isimler, İlham Gencer'e böyle veda etti.

Ünlü isimler İlham Gencer’e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...

Türk caz müzisyeni, piyanist şantör Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında vefat etti. Babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Bora Gencer "Kalp masajı yaptım ama kurtaramadık" dedi.

Ünlü isimler İlham Gencer’e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...

Oğlu Bora Gencer, babasının vefatını sosyal medya hesabından "Babam, Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi. Dünya iyisi insan, adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Büyük üzüntü içindeyiz. Çok uğraştık, çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi." ifadeleriyle duyurdu.

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Ünlü isimler İlham Gencer’e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...

CENAZE PROGRAMI

İlham Gencer'in, cenazesi yarın uçakla İstanbul'a getirilecek. Gencer, cuma günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Ünlü isimler İlham Gencer’e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer'in şarkıcı oğlu Bora Gencer, babasını kaybettiğinden dolayı üzgün olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Ünlü isimler İlham Gencer’e böyle veda etti! Ajda Pekkan, Nilgün Belgün, Fatih Erkoç...

"2 yıllık bir süre içerisinde uğraştık. Kız arkadaşım Ahu Atmacanın ve ailesinin çok büyük emekleri oldu. Ona ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük mücadele vermiştik. Hem karakter olarak hem de vücut olarak sağlam bir insandı. Beklemiyorduk, bugün maalesef ani oldu. Evde fenalaşmış, ben geldiğimde kalp masajı yaptım babama. Uğraştım, daha sonra ambulans geldi. Hastaneye gittiler ve orada da uğraştılar ama babamı maalesef kaybettik."

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