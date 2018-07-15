Ünlü isimlerin '15 Temmuz' paylaşımları

BÜLENT ERSOY

Karanlık bir tarihti O GECE! 15Temmuz 2016.. Devlete! Millete! Bayrağa! İradeye! saldırarak indirmeye çalışan o kirli elleri 7'den 77'ye hangi görüş ve inanışta olurlarsa olsunlar ULUSCA el birliği ile berteraf etmişlerdi yine YÜCE TÜRK MİLLETİ! Binanaleyh.. Aslolan darbede, darbe yapmaya çalışanlara inmiş ve bölünmez Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kere daha aynı bayrak, aynı amaç, aynı mücadele icin topyekün birbirlerine yine nasıl kenetlendikleri işte o gün tüm dünyaca bir kez daha görülüp, şahit olunarak anlaşılmıştır ki Türkiye ve Türkleri yenecek kuvvet yoktur. Zira.. Yüce АLLAH'ın eli Büyük Türk Milletinin Üzerindedir.! Veee.. Yüce Türk Milleti söz konusu VATAN olunca her zaman, ötekileşmeden tek ideoloji, tek beden, tek yürek, tek yumruk olarak birbirlerine kenetlenmesini bilen Yüce Bir MİLLETTİR.! Saygılarımla efendim