Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ünlü isimlerin '' paylaşımları

Giriş Tarihi: 15.07.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 11:30
  • 1
  • 30
Ünlü isimlerin '' paylaşımları
Ünlü isimlerin '15 Temmuz' paylaşımları

EMRAH ERDOĞAN

  • 2
  • 30
Ünlü isimlerin '' paylaşımları
Ünlü isimlerin '15 Temmuz' paylaşımları

CEM BELEVİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 30
Ünlü isimlerin '' paylaşımları
Ünlü isimlerin '15 Temmuz' paylaşımları

ALİŞAN

  • 4
  • 30
Ünlü isimlerin '' paylaşımları
Ünlü isimlerin '15 Temmuz' paylaşımları

BERDAN MARDİNİ

  • 5
  • 30
Ünlü isimlerin '' paylaşımları
Ünlü isimlerin '15 Temmuz' paylaşımları

MEHMET ALİ ERBİL

  • 6
  • 30
Ünlü isimlerin '' paylaşımları
Ünlü isimlerin '15 Temmuz' paylaşımları

BÜLENT SERTTAŞ

  • 7
  • 30
Ünlü isimlerin '' paylaşımları
Ünlü isimlerin '15 Temmuz' paylaşımları

BÜLENT ERSOY

Karanlık bir tarihti O GECE! 15Temmuz 2016.. Devlete! Millete! Bayrağa! İradeye! saldırarak indirmeye çalışan o kirli elleri 7'den 77'ye hangi görüş ve inanışta olurlarsa olsunlar ULUSCA el birliği ile berteraf etmişlerdi yine YÜCE TÜRK MİLLETİ! Binanaleyh.. Aslolan darbede, darbe yapmaya çalışanlara inmiş ve bölünmez Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kere daha aynı bayrak, aynı amaç, aynı mücadele icin topyekün birbirlerine yine nasıl kenetlendikleri işte o gün tüm dünyaca bir kez daha görülüp, şahit olunarak anlaşılmıştır ki Türkiye ve Türkleri yenecek kuvvet yoktur. Zira.. Yüce АLLAH'ın eli Büyük Türk Milletinin Üzerindedir.! Veee.. Yüce Türk Milleti söz konusu VATAN olunca her zaman, ötekileşmeden tek ideoloji, tek beden, tek yürek, tek yumruk olarak birbirlerine kenetlenmesini bilen Yüce Bir MİLLETTİR.! Saygılarımla efendim

BİZE ULAŞIN