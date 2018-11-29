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Giriş Tarihi: 29.11.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 12:39
Ünlü isimlerin değişimleri

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Ünlü isimlerin değişimleri

90'lı yıllara damgasını vuran, Türkiye'nin çok sevdiği isimlerden biriydi Ayşe Özgün.

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Ünlü isimlerin değişimleri

Peki şimdi ne yapıyor dersiniz?

Türkiye'de televizyonun en çok izlendiği yıllardandı 90'lar... Sabah programlarıyla yeni tanışan vatandaşların en çok izlenenler listesinde Ayşe Özgün vardı.

Ünlü isimlerin değişimleri

Televizyon camiasında çok sevilen Özgün 3 yıldır ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Ünlü isimlerin değişimleri

İşte şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürerek sürekli eski dostlarıyla buluşan Ayşe Özgün'ün son hali...

Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri

FAHRİYE EVCEN

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