Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri... FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER AYŞE ÖZGÜN 90'lı yıllara damgasını vuran, Türkiye'nin çok sevdiği isimlerden biriydi Ayşe Özgün. AYŞE ÖZGÜN Peki şimdi ne yapıyor dersiniz? Türkiye'de televizyonun en çok izlendiği yıllardandı 90'lar... Sabah programlarıyla yeni tanışan vatandaşların en çok izlenenler listesinde Ayşe Özgün vardı. AYŞE ÖZGÜN Televizyon camiasında çok sevilen Özgün 3 yıldır ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor. AYŞE ÖZGÜN İşte şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürerek sürekli eski dostlarıyla buluşan Ayşe Özgün'ün son hali... AYŞE ÖZGÜN FAHRİYE EVCEN