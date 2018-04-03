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Ünlü isimlerin paylaşımları (03.04.2018)

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise . Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştire bilmeniz mümkün.

İşte ünlülerin Instagram paylaşımları ve yorumları...

Giriş Tarihi: 03.04.2018 10:22 Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 10:37
  • 1
  • 51
Ünlü isimlerin paylaşımları (03.04.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (03.04.2018)

GİZEM KARACA

  • 2
  • 51
Ünlü isimlerin paylaşımları (03.04.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (03.04.2018)

BETÜL DEMİR

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  • 3
  • 51
Ünlü isimlerin paylaşımları (03.04.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (03.04.2018)

BURAK ÖZÇİVİT

  • 4
  • 51
Ünlü isimlerin paylaşımları (03.04.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (03.04.2018)

NUR ERTÜRK

  • 5
  • 51
Ünlü isimlerin paylaşımları (03.04.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (03.04.2018)

İREM HELVACIOĞLU

  • 6
  • 51
Ünlü isimlerin paylaşımları (03.04.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (03.04.2018)

ALMİLA ADA

  • 7
  • 51
Ünlü isimlerin paylaşımları (03.04.2018)
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (03.04.2018)

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