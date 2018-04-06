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Ünlü isimlerin paylaşımları (06.04.2018) ()

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise . Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştire bilmeniz mümkün.

İşte ünlülerin Instagram paylaşımları ve yorumları...

Giriş Tarihi: 06.04.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2018 15:07
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  • 100
Ünlü isimlerin paylaşımları (06.04.2018) ()
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (06.04.2018) (Özge Ulusoy)

ECE ERKEN

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  • 100
Ünlü isimlerin paylaşımları (06.04.2018) ()
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (06.04.2018) (Özge Ulusoy)

İDİL FIRAT

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  • 3
  • 100
Ünlü isimlerin paylaşımları (06.04.2018) ()
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (06.04.2018) (Özge Ulusoy)

ESRA AKKAYA

  • 4
  • 100
Ünlü isimlerin paylaşımları (06.04.2018) ()
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (06.04.2018) (Özge Ulusoy)

MERVE BOLUĞUR

  • 5
  • 100
Ünlü isimlerin paylaşımları (06.04.2018) ()
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (06.04.2018) (Özge Ulusoy)

AYLİN COŞKUN

  • 6
  • 100
Ünlü isimlerin paylaşımları (06.04.2018) ()
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (06.04.2018) (Özge Ulusoy)

GÖKSEL

  • 7
  • 100
Ünlü isimlerin paylaşımları (06.04.2018) ()
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (06.04.2018) (Özge Ulusoy)

DENİZ BOLIŞIK

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