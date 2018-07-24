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Ünlü isimlerin paylaşımları (24.07.2018) ( - )

Televizyon dünyasının güçlü ışıkları altında, ilgiyle takip edilen dizi ve şov programlarının ünlü yüzleri, sosyal medyada da popülerliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Ünlü isimlerin kameralar arkasında kalan hayatlarını, en doğal şekilde gözler önüne serdikleri sosyal medya platformu ise . Birçok kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği bu platformda, televizyon ekranlarında severek izlediğimiz pek ünlünün hesabını takip edebilirsiniz. Üstelik çoğunun profili herkese açık durumda. Instagram'da ünlü isimlerin, gündelik hayatta nasıl vakit geçirdiğini, gittikleri tatilleri, katıldıkları partileri ve kulis arkasında neler yaşadıklarını takip etmeniz ve onlara yorum yazıp, eleştirebilmeniz mümkün.

İşte ünlülerin Instagram paylaşımları ve yorumları...

Giriş Tarihi: 24.07.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 15:24
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Ünlü isimlerin paylaşımları (24.07.2018) ( - )
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.07.2018) (Janset - Hakan Yılmaz)

FERMAN AKGÜL

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  • 50
Ünlü isimlerin paylaşımları (24.07.2018) ( - )
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.07.2018) (Janset - Hakan Yılmaz)

EZGİ AVCI

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  • 50
Ünlü isimlerin paylaşımları (24.07.2018) ( - )
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.07.2018) (Janset - Hakan Yılmaz)

SÜHA UYGUR

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  • 50
Ünlü isimlerin paylaşımları (24.07.2018) ( - )
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.07.2018) (Janset - Hakan Yılmaz)

DAMLA YILMAZ

  • 5
  • 50
Ünlü isimlerin paylaşımları (24.07.2018) ( - )
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.07.2018) (Janset - Hakan Yılmaz)

GAMZE TOPUZ

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  • 50
Ünlü isimlerin paylaşımları (24.07.2018) ( - )
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.07.2018) (Janset - Hakan Yılmaz)

KORAY AVCI

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  • 50
Ünlü isimlerin paylaşımları (24.07.2018) ( - )
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (24.07.2018) (Janset - Hakan Yılmaz)

DEMET ŞENER

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