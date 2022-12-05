Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:25
Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
06:31
Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum
Ünlü işkadını Leyla Alaton, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a konuştu. "Babam Yahudi, annem değil. Yahudilere göre annemden dolayı Yahudi bile değilim. Kendimi hiçbir zaman azınlık olarak hissetmedim" diyen Alaton, "Ben Türk'üm, bu kültürde büyüdüm. Bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum. Önce Türk, sonra da dünya vatandaşıyım. İnsanları dini kimlikleri üzerinden ayrıştırmamalıyız" dedi.