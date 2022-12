Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum

BABAM DEVLETE KÜSMEDİ

"Varlıklı bir ailenin kızı olduğumu üniversitede anladım" diye bir açıklamanız vardı. Neden üniversiteye kadar bunu hissetmediniz?

Varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmedim. Babam Varlık Vergisi'nden, annem ise 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı hayata sıfırdan başlamış insanlardı. Varlık sonradan kazanıldı. Babam ortağı Üzeyir Garih ile birlikte kazandıklarını yine işe yatırıyordu. Mütevazı şartlarda büyüdüm. Ünlü ailelere mensup olunca toplumda böyle bir algı var ne yazık ki... Varlık içinde yüzdüğümüzü, her şeyi kolaylıkla elde ettiğimizi düşünen bir kesim var ama bu asla doğru değil. Babam bize her şeyin kıymetini bilerek yaşamayı ve sahip olduklarım için şükretmeyi öğretti. İsraf dengemi bozuyor, her şeyi gerektiği kadar tüketmemiz gerekiyor. Ailemden bunu öğrendim.