Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum
Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:25 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 06:31

Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum

Ünlü işkadını Leyla Alaton, GÜNAYDIN'dan Tuba Kalçık'a konuştu. "Babam Yahudi, annem değil. Yahudilere göre annemden dolayı Yahudi bile değilim. Kendimi hiçbir zaman azınlık olarak hissetmedim" diyen Alaton, "Ben Türk'üm, bu kültürde büyüdüm. Bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum. Önce Türk, sonra da dünya vatandaşıyım. İnsanları dini kimlikleri üzerinden ayrıştırmamalıyız" dedi.

Tuba KALÇIK
Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum

Ünlü işkadını Leyla Alaton, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. "Türkiye kadın hakları konusunda iyi bir noktaya geldi, kadına karşı şiddet konusunda toplumda müthiş bir farkındalık oluştu" diyen Alaton, devletten sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin bu konuya destek veren projeler yürüttüğünü söyledi.

Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum

BABAM DEVLETE KÜSMEDİ
"Varlıklı bir ailenin kızı olduğumu üniversitede anladım" diye bir açıklamanız vardı. Neden üniversiteye kadar bunu hissetmediniz?
Varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmedim. Babam Varlık Vergisi'nden, annem ise 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı hayata sıfırdan başlamış insanlardı. Varlık sonradan kazanıldı. Babam ortağı Üzeyir Garih ile birlikte kazandıklarını yine işe yatırıyordu. Mütevazı şartlarda büyüdüm. Ünlü ailelere mensup olunca toplumda böyle bir algı var ne yazık ki... Varlık içinde yüzdüğümüzü, her şeyi kolaylıkla elde ettiğimizi düşünen bir kesim var ama bu asla doğru değil. Babam bize her şeyin kıymetini bilerek yaşamayı ve sahip olduklarım için şükretmeyi öğretti. İsraf dengemi bozuyor, her şeyi gerektiği kadar tüketmemiz gerekiyor. Ailemden bunu öğrendim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum

Babanız İshak Alaton, Varlık Vergisi sonucu her şeyini kaybetmiş bir aileden geliyor. Küskün müydü bundan dolayı ülkeye?
Hayır, asla hiç küskün olmadı. "İyilik yaparak yaşadıklarımın intikamını alacağım" derdi. 'Varlık Vergisi gibi kararları veren de insandır' diye düşünürdü ve bundan dolayı da devlete küskünlüğü yoktu. 80 yaşında ülkeye katkı sağlamak adına medikal alanda fabrika kurmuş bir insandı. Hep ülkesini çok sevdi, bu topraklara fayda sağlamak için çalıştı. Babam insan seven, herkesi olduğu gibi kabul eden biriydi. Çok da demokratik bir babaydı. Babam sayemde feminist olmuştu. Erkek dünyasında, yaşadığım zorluklara, ayrımcılıklara şahit oldu. Bunu görünce kadınları daha çok anlamaya ve onlara destek olmaya çalıştı.

Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum

Siz kendinizi kimlik olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi azınlık olarak hissetiniz mi?
Hayır, kendimi hiç azınlık olarak hissetmedim. Ben kendimi Türk olarak tanımlıyorum. Başka kimliğim yok. Kendimi dini kimlik üzerinden tanımlamıyorum. Yahudi olarak kendimi hissetmediğim için de öyle davranmıyorum, babam da böyleydi. Babam Yahudi, annem değil. Yahudilere göre ben Yahudi bile değilim annemden dolayı. Evlatlarıma da bu konuda tercih hakkı bıraktım. Ben Türk'üm ve bu kültürde büyüdüm. Bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum. Önce Türk sonra dünya vatandaşıyım. İnsanları dini kimlik yüzünden ayrıştırmamak gerekiyor. Dünya bu ayrıştırmalar yüzünden çok çekti, artık buna son verilmeli.

Ünlü işkadını Leyla Alaton: Ben Türk’üm bunun dışındaki tüm kimlikleri reddediyorum

ÇOK POPÜLER BİR ÜLKEYİZ EKONOMİMİZDEN UMUTLUYUM
Bir işkadını olarak Türkiye ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz?
Ülke ekonomisinin geleceğinden umutluyum. Post-kovid süreci yaşanıyor, bu salgının bedelini ödüyor dünya. Kovid bütün ülkelerin ekonomisini etkiledi. Biz de payımızı aldık hem psikolojik hem de ekonomik açıdan. Bugün savunma sanayide nasıl bağımlı değilsek, medikal sektörde de aynı noktaya gelmek için babam yıllarca emek verdi. 80 ülkeye ihracat yapıyoruz, hedefimiz yerli ve milli ekonomiye katkı sağlamak, ihracatımızı daha da çoğaltmak.

SON DAKİKA