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Haberler Galeri Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İşte Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:52

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İşte Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu!

Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber gelmişti. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hüsnü Şenlendirici, Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi. Şenlendirici'ye meslektaşı Serkan Çağrı'dan destek gelmişti. İşte Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu ve tüm detaylar…

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İşte Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu!

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı, GÜNAYDIN'ın haberiyle ortaya çıkmıştı. Şenlendirici'ye meslektaşı Serkan Çağrı'dan destek gelmişti. Bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olan ünlü klarnet sanatçısı, açıklama yaptı. İşte haberin detayları...

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İşte Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu!

Şenlendirici'yi ziyaret eden Çağrı, "Oldukça başarılı bir operasyon geçirmiş. Her şey mükemmel gidiyor. En kısa zamanda nefesiyle tüm sevenlerine güzellikler üfleyecek inşallah.

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Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İşte Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu!

Bir an evvel şifa bulması için dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum" dedi.

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İşte Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu!

Hüsnü Şenlendirici, sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İşte Hüsnü Şenlendirici’nin son sağlık durumu!

SON SAĞLIK DURUMU

Bağırsak kanserine yakalanan ve ameliyat olan ünlü klarnet sanatçısı, "Hayatın önce sağlıktan ibaret olduğunu insan yaşayınca gerçekten anlıyor" dedi.

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