Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:50
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
14:52
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! İşte Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu!
Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber gelmişti. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hüsnü Şenlendirici, Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi. Şenlendirici'ye meslektaşı Serkan Çağrı'dan destek gelmişti. İşte Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu ve tüm detaylar…