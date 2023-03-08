Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 15:04

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer'in değişimi övgüleri topladı!

Bursa Bülbülü filmi ile izleyiciyle buluşan ünlü komedyen Ata Demirer günden güne eriyor. 50 yaşından sonra büyük bir değişim yaşayan kilolu halleri ile bilinen Ata Demirer verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Ünlü komedyen ise katıldığı canlı yayında 22 kilo verdiğini açıklamıştı. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer'in son hali ile övgüleri topladı... İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…