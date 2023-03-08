Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer'in değişimi övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:54 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 15:04

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer'in değişimi övgüleri topladı!

Bursa Bülbülü filmi ile izleyiciyle buluşan ünlü komedyen Ata Demirer günden güne eriyor. 50 yaşından sonra büyük bir değişim yaşayan kilolu halleri ile bilinen Ata Demirer verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Ünlü komedyen ise katıldığı canlı yayında 22 kilo verdiğini açıklamıştı. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer'in son hali ile övgüleri topladı... İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer’in değişimi övgüleri topladı!

50 yaşındaki Ata Demirer, şimdilerde değişen görüntüsü ile dikkat çekiyor. Son olarak Bursa Bülbülü filmi ile büyük beğeni toplayan Ata Demirer sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer’in değişimi övgüleri topladı!

Bursa Bülbülü filmi ile izleyiciyle buluşan ünlü komedyen Ata Demirer günden güne eriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer’in değişimi övgüleri topladı!

Filmin kadrosunda Ata Demirer ile birlikte Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Cem Gelinoğlu, Bedir Bedir, Seda Türkmen, Erkan Can ve Özge Özacar yer alıyor. Film, 1980'li yıllarda Demirer'in doğup büyüdüğü Bursa'da geçiyor.

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer’in değişimi övgüleri topladı!

50 yaşından sonra büyük bir değişim yaşayan kilolu halleri ile bilinen Ata Demirer hayranlarından tam not aldı.

Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer’in değişimi övgüleri topladı!

Demirer, bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

SON DAKİKA