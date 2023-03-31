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Haberler Galeri Ünlü komedyen Ata Demirer mum gibi eridi! Fazla kilolarından nasıl kurtuldu?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:56

Ünlü komedyen Ata Demirer mum gibi eridi! Fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, yeni filmi "Bursa Bülbülü"nün çekimlerini Erdek'te yapmıştı. Oyuncu, setten karelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun verdiği kilolar dikkatlerden kaçmamıştı. Ata Demirer, usta oyuncu Şener Şen ile fotoğrafını Instagram hesabından "Ne kadar şanslıyım" notuyla paylaştı. Ata Demirer'in daha da zayıfladığı görüldü. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer'in son hali ile şaşırttı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…

Ünlü komedyen Ata Demirer mum gibi eridi! Fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Adeta şeker gibi eridi! Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ünlü komedyen Ata Demirer mum gibi eridi! Fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Yaz aylarında su altından paylaşımlarıyla büyük ilgi gören sevilen oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in bu kez verdiği kilolar dikkat çekti.

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Ünlü komedyen Ata Demirer mum gibi eridi! Fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir yeni film çalışmaları için inzivaya çekilmişti. Demirer, bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı. Ünlü komedyen Ata Demirer'in geçen sene senaryosunu bitirdiğini açıkladığı "Bursa Bülbülü" geçtiğimiz aylarda izleyici ile buluştu. "Eyyvah Eyvah" başta olmak üzere birçok filmde ünlü komedyenle çalışan Hakan Algül, yeni yapımda da yönetmen koltuğuna oturdu.

Ünlü komedyen Ata Demirer mum gibi eridi! Fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Demirer, çekimden karelerini "Çekime başladık... Bendeniz Cengiz Sezen" notuyla paylaşmıştı. Filmin kadrosunda Ata Demirer ile birlikte Tarık Pabuççuoğlu, Melek Baykal, Cem Gelinoğlu, Bedir Bedir, Seda Türkmen, Erkan Can ve Özge Özacar yer alıyor. Film, 1980'li yıllarda Demirer'in doğup büyüdüğü Bursa'da geçiyor.

Ünlü komedyen Ata Demirer mum gibi eridi! Fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti.

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