Giriş Tarihi: 31.03.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 15:56

Ünlü komedyen Ata Demirer mum gibi eridi! Fazla kilolarından nasıl kurtuldu?

Ünlü komedyen Ata Demirer, verdiği kilolarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Fazla kilolarıyla tanıdığımız Ata Demirer, son hali ile görenleri hayrete düşürdü. 49 yaşındaki Ata Demirer, yeni filmi "Bursa Bülbülü"nün çekimlerini Erdek'te yapmıştı. Oyuncu, setten karelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun verdiği kilolar dikkatlerden kaçmamıştı. Ata Demirer, usta oyuncu Şener Şen ile fotoğrafını Instagram hesabından "Ne kadar şanslıyım" notuyla paylaştı. Ata Demirer'in daha da zayıfladığı görüldü. Bir dönem 140 kiloya kadar çıktığı konuşulan Ata Demirer'in 50 kilo verdiği söylenmişti. Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer'in son hali ile şaşırttı. İşte hızla zayıflayan Ata Demirer'in son hali…