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Haberler Galeri Ünlü manken Deniz Akkaya skandal sözlerini yineledi! Sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 15:03

Ünlü manken Deniz Akkaya skandal sözlerini yineledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Deneyimli manken Deniz Akkaya'nın skandal açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Deniz Akkaya, katıldı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yineledi. Akkaya, katıldığı bir programda "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" diyerek tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Ünlü manken Deniz Akkaya skandal sözlerini yineledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yineledi. Akkaya, katıldığı bir programda "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" diyerek tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Ünlü manken Deniz Akkaya skandal sözlerini yineledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Deniz Akkaya, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Eski model ve sunucu programda iki yıl önce yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" açıklamasını yineledi.

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Ünlü manken Deniz Akkaya skandal sözlerini yineledi! Sosyal medyada gündem oldu!

O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi ve şöyle konuştu: "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız.

Ünlü manken Deniz Akkaya skandal sözlerini yineledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksiklerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz.

Ünlü manken Deniz Akkaya skandal sözlerini yineledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem."

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