Ünlü manken Deniz Akkaya skandal sözlerini yineledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Deneyimli manken Deniz Akkaya'nın skandal açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Deniz Akkaya, katıldı programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yineledi. Akkaya, katıldığı bir programda "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" diyerek tartışılacak açıklamalarda bulundu.