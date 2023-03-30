Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:34

Ünlü manken Ebru Şallı’nın 4 yıllık evliliğindeki büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Evlerini ayıran Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman boşanıyor?

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor.... Ünlü manken Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu. Ebru Şallı şiddet gördüğü iddia edilen eşi Uğur Akkuş'la büyük bir kriz yaşıyor. Ebru Şallı'nın dün 4 yıllık eşi Uğur Akkuş'la boşanacağı iddia edildi. Ünlü manken, bu kez ayrılığı itiraf etti. Henüz dava açmadığını dile getirdi. Bu kez ayrılığı inkar etmeyen Şallı, yakında dava açmayı planlıyor. Evlerini de ayıran çiftin dört yıllık evliliğinin neden bittiği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…