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Haberler Galeri Ünlü manken Ebru Şallı’nın 4 yıllık evliliğindeki büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Evlerini ayıran Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman boşanıyor?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 09:34

Ünlü manken Ebru Şallı’nın 4 yıllık evliliğindeki büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Evlerini ayıran Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman boşanıyor?

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor.... Ünlü manken Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturmuştu. Ebru Şallı şiddet gördüğü iddia edilen eşi Uğur Akkuş'la büyük bir kriz yaşıyor. Ebru Şallı'nın dün 4 yıllık eşi Uğur Akkuş'la boşanacağı iddia edildi. Ünlü manken, bu kez ayrılığı itiraf etti. Henüz dava açmadığını dile getirdi. Bu kez ayrılığı inkar etmeyen Şallı, yakında dava açmayı planlıyor. Evlerini de ayıran çiftin dört yıllık evliliğinin neden bittiği ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Ünlü manken Ebru Şallı’nın 4 yıllık evliliğindeki büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Evlerini ayıran Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman boşanıyor?

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandırmıştı. Akkuş'un son dönemde maddi krizde olduğu iddiaları sık sık haber olurken ikili cephesinden geçtiğimiz Ekim'de gelen şiddet haberi de olay olmuştu.

Ünlü manken Ebru Şallı’nın 4 yıllık evliliğindeki büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Evlerini ayıran Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman boşanıyor?

Takvim'in haberine göre; Eski manken, bu şok iddianın üzerini ise "Her evlilikte olan bir tartışma" diyerek örtmeye çalıştı. Bu olaydan kısa süre sonra Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in ödenmeyen nafaka borcu yüzünden Uğur Akkuş'a açtığı haciz davası ve eski eşi hakkındaki "Çocuklarımı alıkoydu" iddiaları da Ebru Şallı'nın canını çok sıktı.

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Ünlü manken Ebru Şallı’nın 4 yıllık evliliğindeki büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Evlerini ayıran Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman boşanıyor?

KRİZ AŞILAMADI!

Dışarıya vuran olayların haricinde kendi içlerinde de kriz yaşayan ünlü çift, bu kez bu durumu aşamadı. Bu evliliğinde çok yorulan ve sürekli alttan alan Şallı, eşi Uğur Akkuş ile yol ayrımına geldi.

Ünlü manken Ebru Şallı’nın 4 yıllık evliliğindeki büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Evlerini ayıran Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman boşanıyor?

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un kısa bir süre önce evlerini ayırdığı iddia edildi. Dün sosyal medyadan çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili bir açıklama yapan Şallı, şu sözleriyle de "boşanmanın yakın" olduğunu itiraf eder gibiydi:

Ünlü manken Ebru Şallı’nın 4 yıllık evliliğindeki büyük krizin nedeni ortaya çıktı! Evlerini ayıran Ebru Şallı ile Uğur Akkuş ne zaman boşanıyor?

"Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun."

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