Giriş Tarihi: 02.10.2021 08:07Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 08:11
Ünlü manken Larissa Gacemer etkisinden kurtulamadığı o olayı anlattı: Onu morga kadar taşımak zorundaydım...
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğan ve 17 yaşında modellik yapmaya başlayan Larissa Gacemer'in hayatı Türkiye'ye gelmesiyle değişti. Kendisi gibi modellik yapan Burak Gacemer ile tanışıp evlenen Larissa Gacemer bir süre sonra da Türk vatandaşı oldu. Sosyal medyada paylaştıkları eğlenceli videolarla milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü çiftten Larissa Gacemer'in hayatı da oldukça merak ediliyor. Ünlü mankenin birbirinden ilginç anıları var... İşte Larissa Gacemer'in çocukluğundan, oyunculuğuna yaşadığı ve unutamadığı anıları ile ilgili dikkat çeken açıklamaları...