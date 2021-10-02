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Haberler Galeri Ünlü manken Larissa Gacemer etkisinden kurtulamadığı o olayı anlattı: Onu morga kadar taşımak zorundaydım...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 08:07 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 08:11

Ünlü manken Larissa Gacemer etkisinden kurtulamadığı o olayı anlattı: Onu morga kadar taşımak zorundaydım...

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğan ve 17 yaşında modellik yapmaya başlayan Larissa Gacemer'in hayatı Türkiye'ye gelmesiyle değişti. Kendisi gibi modellik yapan Burak Gacemer ile tanışıp evlenen Larissa Gacemer bir süre sonra da Türk vatandaşı oldu. Sosyal medyada paylaştıkları eğlenceli videolarla milyonlarca takipçiye ulaşan ünlü çiftten Larissa Gacemer'in hayatı da oldukça merak ediliyor. Ünlü mankenin birbirinden ilginç anıları var... İşte Larissa Gacemer'in çocukluğundan, oyunculuğuna yaşadığı ve unutamadığı anıları ile ilgili dikkat çeken açıklamaları...

MERVE YURTYAPAN
Ünlü manken Larissa Gacemer etkisinden kurtulamadığı o olayı anlattı: Onu morga kadar taşımak zorundaydım...

Ünlü manken Larissa Gacemer, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde doğdu... 17 yaşında modellik yapmaya başlayan Gacemer'in hayatı Türkiye'ye gelmesiyle değişti.

Ünlü manken Larissa Gacemer etkisinden kurtulamadığı o olayı anlattı: Onu morga kadar taşımak zorundaydım...

Bir tanıtım için ülkemize gelen Larissa, manken Burak Gacemer ile tanıştı. Ülkesine döndükten sonra Burak Bey'in kendisini sosyal medyadan takip etmesiyle arkadaşlıkları başladı.

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Ünlü manken Larissa Gacemer etkisinden kurtulamadığı o olayı anlattı: Onu morga kadar taşımak zorundaydım...

Birbirlerinin fotoğraflarını beğenen ve beş sene boyunca uzaktan uzağa konuşan ikili, okullarını bitirdikten sonra iletişimlerini güçlendirdi.

Ünlü manken Larissa Gacemer etkisinden kurtulamadığı o olayı anlattı: Onu morga kadar taşımak zorundaydım...

İkili, daha sonra gece gündüz konuşmaya, hatta mesajlaşmak için uyumamaya bile başladı. Sonrasında Türkiye'de gelmeye karar veren Larissa, üç ay sonra Burak Gacemer ile evlendi.

Ünlü manken Larissa Gacemer etkisinden kurtulamadığı o olayı anlattı: Onu morga kadar taşımak zorundaydım...

İşte Gacemer'in Türkiye hikayesi böyle başladı. Burada birçok dizide rol alan güzel manken, bir süre sonra Türk vatandaşı oldu. Ailesi ve yakın arkadaşları bu kararına çok sevindi.

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