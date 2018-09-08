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Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!

yer aldığı reklam kampanyalarında hız kesmeden çalışırken bir yandan da kızını büyütüyor...

Giriş Tarihi: 08.09.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 15:42
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Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!
Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!

Kardashian ailesinin 21 yaşındaki üyesi hem popüler bir figür hem de başarılı bir girişimci.

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Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!
Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!

Bir yandan markaların reklam ve tanıtımlarından yüklü miktarda paralar kazanırken bir yandan da 7 aylık kızı Stormi'yle ilgilenmeyi ihmal etmiyor.

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Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!
Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!

7 aylık olan Stromi artık annesinin yardımıyla da olsa ayakta durmayı başarıyor.

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Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!
Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!

Instagram sayfasında bu anları hayranlarıyla paylaştı.

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Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!
Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!

Jenner aynı zamanda dünyanın en önemli spor ürünleri markalarından birinin de yeni yüzü oldu.

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Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!
Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!

Tanıtımlar ve reklamlarda rol alan Jenner bu sayede servetine servet katmaya devam ediyor.

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Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!
Ünlü milyarder kızını paylaştı sosyal medya çalkalandı!

bu yoğun yaşantısı içinde hayranlarıyla fotoğraf paylaşmayı da hiç ihmal etmiyor...

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