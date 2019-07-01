Ünlü milyarder Kylie Jenner makyajsız görüntülendi! İşte Kylie Jenner'ın makyajsız hali...

Kardashian-Jenner ailesinin en genç üyesi her hareketiyle olay yaratan Kylie Jenner makyajsız görüntülendi. Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanına sahip olan Kylie Jenner, doğal haliyle sosyal medyaya bomba gibi düştü. Her zaman abartılı yaşam tarzı ile ön planda olan Kylie Jenner bu sefer sade bir görüntüyle kameralara yakalandı. Peki ünlü milyarder Kylie Jenner kimdir? İşte Kylie Jenner'ın makyajsız hali ve hayatına dair bilgiler...