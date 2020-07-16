Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid karnı burnunda hali ile ilk kez kamera karşısına geçti. Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı Zayn Malik ile yeniden barışan ve sevgilisinden bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid hamileliğini gözlerden uzak yaşıyor. Karantina günlerinde bebek beklediği ortaya çıkan Gigi Hadid hamileliğini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiriyor. Son olarak Instagram videosu ile ortaya çıkan Gigi Hadid karnı burnunda hali ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. En beğenilen modellerden olan Gigi Hadid'in aldığı kilolar ise hayranlarını şaşırttı. İşte Gigi Hadid'in karnı burnunda hali...