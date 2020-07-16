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Haberler Galeri Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

Dünyaca ile ilk kez kamera karşısına geçti. Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı ile yeniden barışan ve sevgilisinden bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid hamileliğini gözlerden uzak yaşıyor. Karantina günlerinde bebek beklediği ortaya çıkan Gigi Hadid hamileliğini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiriyor. Son olarak videosu ile ortaya çıkan ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. En beğenilen modellerden olan Gigi Hadid'in aldığı kilolar ise hayranlarını şaşırttı. İşte ...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 15:39
Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

Dünyaca ile ilk kez kamera karşısına geçti.

Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı ile yeniden barışan ve sevgilisinden bebek bekleyen hamileliğini gözlerden uzak yaşıyor.

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Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

Karantina günlerinde bebek beklediği ortaya çıkan hamileliğini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiriyor.

Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

Son olarak videosu ile ortaya çıkan ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

En beğenilen modellerden olan 'in aldığı kilolar ise hayranlarını şaşırttı.

Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!

, hesabından yaptığı canlı yayında ilk kez hamileliği hakkında konuştu. Hamileliğini neden gizli yaşadığını soran hayranlarına Hadid, "Açıkçası hamileliğim dünyadaki en önemli şey değil" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü model Gigi Hadid'in karnı burnunda! Gigi Hadid hamileliğinde aldığı kilolarla hayranlarını şaşırttı!
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