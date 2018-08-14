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Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!

Ünlü model in sosyal medya paylaşımı olay oldu. Bella Hadid yaptığı paylaşımla büyük ses getirdi.

Giriş Tarihi: 14.08.2018 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 10:18
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Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!
Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!

Filistin asıllı model , Instagram hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

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Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!
Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!

16 yaşında modellik yapmaya başlayan 'in daha önce eski fotoğrafları gün yüzüne çıkmış ve güzel modelin yüzüne estetik yaptırdığı iddiaları gündeme gelmişti.

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Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!
Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!

İddiaları yalanlayan Hadid, "İnsanlar, güzelliğim için birçok estetik operasyon geçirdiğimi düşünüyor ama istersen bunun doğru olmadığını anlamak için yüzümü tarayabiliriz.

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Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!
Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!

Dudaklarıma dolgu yaptırmaktan çok korkuyorum, yüzümün dağılmasını istemiyorum.

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Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!
Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!

Burnumun ve çenemin daha iyi görünmesi için kontür uygulaması yapıyorum.

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Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!
Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!

İnsanların doğru kontür tekniklerini bilmesi hayat kurtarıcı" açıklamasını yapmıştı.

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Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!
Ünlü modelin paylaşımı sosyal medyayı yerinden oynattı!

Şimdi ise paylaştığı fotoğraflarla adeta 'estetiksizim' dedi.

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