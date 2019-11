Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün sevgilisi tüm bakışları üzerine topladı...İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün gizemli aşkı Sandra Pestemalciyan...

Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Atv ekranlarının sevilen dizisi Hercai ile adını zirveye taşıyan başarılı oyuncu Akın Akınözü son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Her yaptığı, her adımı merak konusu olan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü geçtiğimiz gün sevgilisi ve annesi ile alışverişte görüntülendi. Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan ellerinde poşetlerle uzun süre taksi bekledi. Objektiflerden pek hoşlanmayan Sandra Pestemalciyan'nın bu sırada yüzü asıldı. Akın Akınözü, 7 yıl önce Amerika'da tanıştığı Sandra Pestemalciyan ile 5 yıldır aşk yaşadığı öğrenildi. Sandra Pestemalciyan 24 yaşında. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi mezunu. 2012-2016 arasında New York'taki New Platz Üniversitesi'nde ekonomi okuyan Sandra bu sırada matematik üzerine eğitim gören Akın Akınözü ile tanıştı. Akın Akınözü'nün oyuncu olan annesi Özlem Akınözü ile de arası çok iyi. İşte herkesin merak ettiği Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin sevgilileri...