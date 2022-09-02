Giriş Tarihi: 02.09.2022 14:34
Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
14:44
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den bikinili tekne pozları! Güzelliğine övgüler yağdı
Güzel oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 38 yaşındaki Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açtı. Şu sıralar keyfi yerinde olan Aslı Enver'den yeni bikinili tatil kareleri geldi. Enver'in güzelliğine övgüler yağdı. İşte detaylar...