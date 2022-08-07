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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Aslı Enver'den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı
Giriş Tarihi: 07.08.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 11:34

Ünlü oyuncu Aslı Enver'den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Güzel oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 38 yaşındaki Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver bir türlü mutluluğu bulamamıştı. İlişkilerinden yana yüzü gülmeyen Aslı Enver, yeni bir aşka yelken açtı. Aslı Enver'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı. İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerinde yer alan Aslı Enver, sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Ünlü oyuncu Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

İstanbullu Gelin dizisinde hayat verdiği Süreyya rolü sayesinde iyice ünlenen güzel oyuncu, Babil dizisinin ardından dijital projelere yöneldi.

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Ünlü oyuncu Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Aslı Enver, özel hayatıyla sıkça konuşulan ünlü isimlerden. Aslı Enver, Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık aşk yaşamıştı.

Ünlü oyuncu Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Şarkıcı Murat Boz ile ilişkisini 2019 yılında noktalayan Aslı Enver'in adı, ardından eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılmaya başlandı. İkili bir arada bile gözükmeden ilişkilerini bitirdi.

Ünlü oyuncu Aslı Enver’den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı

Enver daha sonra Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı.Sevgilisinin ailesiyle tanışan ve 'Her şey çok güzel, yolunda gidiyor' diyen oyuncu, Öztarhan ile de yollarını ayırdı.

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