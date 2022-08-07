Giriş Tarihi: 07.08.2022 11:11
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
11:34
Ünlü oyuncu Aslı Enver'den yeni aşk bombası! Sevgilisi bakın kim çıktı
Güzel oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 38 yaşındaki Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver bir türlü mutluluğu bulamamıştı. İlişkilerinden yana yüzü gülmeyen Aslı Enver, yeni bir aşka yelken açtı. Aslı Enver'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı. İşte detaylar…