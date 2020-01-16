Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar kızı ile fotoğraf paylaştı... Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Son olarak Kadın dizisi ile ekranlara gelen Bennu Yıldırımlar şu sıralar bir projede yer almıyor. 50 yaşındaki başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar'ı yaprak dökümünden hatırlayan hayranları son rolü ile de onu çok sevdiler. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri oyuncunun paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın son yaptığı paylaşımı gören hayranları oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bennu Yıldırımlar ve 20 yaşındaki kızı Ada'nın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı... Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...