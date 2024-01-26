Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
06:56
Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! Rüzgar Hakkı mankenlere taş çıkarıyor!
2012 yılında nikah masasına oturan oyuncu Burak Hakkı ile deneyimli manken Sema Şimşek, 10 yıllık evliliklerini noktalamışlardı. Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Rüzgar şimdilerde 16 yaşında. Burak Hakkı ile Sema Şimşek, oğullar Rüzgar'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Mankenlere taş çıkartan yakışıklı Rüzgar Hakkı'ya ise yorum yağdı. Sema Şimşek'in duygusal notu sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar…