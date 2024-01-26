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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! Rüzgar Hakkı mankenlere taş çıkarıyor!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 06:56

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! Rüzgar Hakkı mankenlere taş çıkarıyor!

2012 yılında nikah masasına oturan oyuncu Burak Hakkı ile deneyimli manken Sema Şimşek, 10 yıllık evliliklerini noktalamışlardı. Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Rüzgar şimdilerde 16 yaşında. Burak Hakkı ile Sema Şimşek, oğullar Rüzgar'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Mankenlere taş çıkartan yakışıklı Rüzgar Hakkı'ya ise yorum yağdı. Sema Şimşek'in duygusal notu sosyal medyaya damga vurdu. İşte Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in oğulları Rüzgar…

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! Rüzgar Hakkı mankenlere taş çıkarıyor!

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! Rüzgar Hakkı mankenlere taş çıkarıyor!

Oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Rüzgar büyüdü, kocaman oldu. Şimdilerde 16 yaşında olan Rüzgar'ı gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! Rüzgar Hakkı mankenlere taş çıkarıyor!

Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in evliliğinden dünyaya gelen oğulları Rüzgar büyüdü, görenler tanımakta güçlük geçiyor.

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! Rüzgar Hakkı mankenlere taş çıkarıyor!

Ünlü manken oğlunun yeni yaşını kutladı. Sema Şimşek, sosyal medya hesabından oğluyla ile paylaştığı fotoğrafla büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! Rüzgar Hakkı mankenlere taş çıkarıyor!

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren manken Sema Şimşek'in Rüzgar Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar 16 yaşına bastı. Şimşek, Rüzgar'ın yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı:

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