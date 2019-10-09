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  • Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...

Ünlü oyuncu verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...

Genç oyunculardan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla ağızları açık bıraktı. Yıllar önce yayınlanan Dürüye'nin Güğümleri dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Burcu Binici paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu değişimi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden olan ile yaptığı paylaşımına beğeni yağdı.33 yaşında olan Burcu Binici sarıya boyattığı saçları ile eski halinden oldukça farklı bir görünüme kavuştu. İşye güzel oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 10:58
Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...

Genç oyunculardan sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla ağızları açık bıraktı. Yıllar önce yayınlanan Dürüye'nin Güğümleri dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Burcu Binici paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu değişimi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden olan ile yaptığı paylaşımına beğeni yağdı.33 yaşında olan Burcu Binici sarıya boyattığı saçları ile eski halinden oldukça farklı bir görünüme kavuştu. İşye güzel oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...
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Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...

EMİNA JAHOVİĆ

Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...
Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...

FİLİZ AKIN

Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...
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