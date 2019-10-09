Ünlü oyuncu Burcu Binici verdiği cesur pozlarla olay yarattı! İşte Burcu Binici'nin dudak uçuklatan değişimi...

Genç oyunculardan Burcu Binici sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla ağızları açık bıraktı. Yıllar önce yayınlanan Dürüye'nin Güğümleri dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Burcu Binici paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu değişimi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden olan Burcu Binici'nin siyah mayosu ile yaptığı paylaşımına beğeni yağdı.33 yaşında olan Burcu Binici sarıya boyattığı saçları ile eski halinden oldukça farklı bir görünüme kavuştu. İşye güzel oyuncu Burcu Binici'nin değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...