Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…

Eda Elif Başlamışlı, ikamet ettiği Göktürk semtinde Suat Ş. isimli bir kişiyle komşuydu. 35 yaşındaki Suat Ş., tanıştığı ve arkadaş olduğu genç oyuncuya bir süre sonra ilan-ı aşkta bulundu. Başlamışlı, genç adamla görüşmeyi kesti.