Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…

Eda Elif Başlamışlı, ikamet ettiği Göktürk semtinde Suat Ş. isimli bir kişiyle komşuydu. 35 yaşındaki Suat Ş., tanıştığı ve arkadaş olduğu genç oyuncuya bir süre sonra ilan-ı aşkta bulundu. Başlamışlı, genç adamla görüşmeyi kesti. ADINA HESAPLAR AÇTI Aşkına karşılık bulamayan Suat Ş., oyuncu adına sosyal medyadan hesaplar açıp genç kadının uygunsuz fotoğraflarını yayınlamaya başladı. ÜÇ AYLIK UZAKLAŞTIRMA Başlamışlı'nın kapısına dayanan adam, 'Seni öldürürüm, benim olacaksın' diye bağırarak tehditler, hakaretler savurdu. Diyarbakır'a dizi çekmeye giden oyuncuyu takip eden Suat Ş., seti basıp olay çıkardı. Başlamışlı, Suat Ş.'nin kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'nden üç aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı. Savcılık, Başlamışlı'nın ihbarı üzerine soruşturma başlattı. DOLANDIRICILIK YOK HUKUK MAHKEMESİNE BAŞVUR Öte yandan; Oyuncu Elif Eda Başlamışlı, cilt tedavisi yaptırdığı kliniğin sahibi Mehmet Rahşan tarafından faturayı ödemeden kaçtığı iddiasıyla suçlanmıştı. Savcılık, doktorun alacağını tahsil etmek için hukuk mahkemelerine başvurması gerektiğini belirterek, dosyayı kapattı Oyuncu Elif Eda Başlamışlı, geçtiğimiz aylarda annesiyle birlikte Levent'te bulunan bir güzellik merkezine gitti. Anne-kız, sivilce izi tedavisi, dolgu ve botoks yaptırdı. Klinik, ünlü oyuncuya 8 bin 500 liralık fatura kesti. Ancak iddiaya göre Başlamışlı, 'Aşağıda araç bekliyor, IBAN numarası gönderin, parayı hemen havale edeceğim' diyerek klinikten ayrıldı. Olayın ardından klinik, iddiaya göre ünlü oyuncuya ulaşamadı, oyuncunun bağlı olduğu şirketin muhasebecisiyle yapılan görüşmeler de sonuçsuz kaldı. Ücreti tahsil edemeyen klinik sahibi Mehmet Rahşan karakola başvurarak 'Başlamışlı, faturayı ödemeden kaçtı' şikayetinde bulundu. Başlamışlı ise ücreti ödediğini, elinde makbuz bulunduğunu, kendisine iftira atıldığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık ünlü doktorun alacağını tahsil etmek için hukuk mahkemelerine başvurması gerektiğini belirtti. Dosya kapandı.