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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…
Giriş Tarihi: 27.05.2022 06:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 06:25

Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…

Oyuncu Eda Elif Başlamışlı'nın komşusu, başına dert oldu. Suat Ş., aşkına karşılık vermeyen Eda Elif Başlamışlı'yı tehdit etti, hakaret savurdu, onu takip edip Diyarbakır'daki setini bastı.

DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…

Eda Elif Başlamışlı, ikamet ettiği Göktürk semtinde Suat Ş. isimli bir kişiyle komşuydu. 35 yaşındaki Suat Ş., tanıştığı ve arkadaş olduğu genç oyuncuya bir süre sonra ilan-ı aşkta bulundu. Başlamışlı, genç adamla görüşmeyi kesti.

Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…

ADINA HESAPLAR AÇTI

Aşkına karşılık bulamayan Suat Ş., oyuncu adına sosyal medyadan hesaplar açıp genç kadının uygunsuz fotoğraflarını yayınlamaya başladı.

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Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…

ÜÇ AYLIK UZAKLAŞTIRMA

Başlamışlı'nın kapısına dayanan adam, "Seni öldürürüm, benim olacaksın" diye bağırarak tehditler, hakaretler savurdu.

Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…

Diyarbakır'a dizi çekmeye giden oyuncuyu takip eden Suat Ş., seti basıp olay çıkardı.

Ünlü oyuncu Eda Elif Başlamışlı’nın sapık komşusu başına bela oldu! Uygunsuz fotoğraflarını…

Başlamışlı, Suat Ş.'nin kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'nden üç aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı.

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