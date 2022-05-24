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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:58

Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!

Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek son olarak final yapan 'Sefirin Kızı' adlı diziyle adından bahsettirmişti. Ünlü isim, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Son olarak Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşıldı. Engin Akyürek'in kardeşi Eren ile benzerliği ise şaşırttı. İşte yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

Ünlü oyuncu Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, her hareketiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oyunculuğu kadar, yakışıklılığı da dillere destan olan ünlü isim, son olarak Sefirin Kızı dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Akyürek, şimdilerde Yolun Açık olsun filmiyle konuşuluyor. 40 yaşındaki Engin Akyürek, özel hayatıyla da merak konusu.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!

Hayatını gözlerden uzak yaşayan Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile olan benzerliği gündem oldu.

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Ünlü oyuncu Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!

İşte Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek...

Ünlü oyuncu Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!

Abi kardeşin benzerlikleri dikkat çekti. Eren Akyürek 2019 yılında evlenmiş, kardeşinin Erzincan'daki düğünü ile yakından ilgilenen Engin Akyürek'in halay görüntüleri çok konuşulmuştu.

Ünlü oyuncu Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!

İşte ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

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