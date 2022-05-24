Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:43
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
11:58
Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!
Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek son olarak final yapan 'Sefirin Kızı' adlı diziyle adından bahsettirmişti. Ünlü isim, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Son olarak Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşıldı. Engin Akyürek'in kardeşi Eren ile benzerliği ise şaşırttı. İşte yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...