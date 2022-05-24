Ünlü oyuncu Engin Akyürek’in kardeşi bakın kim çıktı! Benzerlikleri şaşırttı!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, her hareketiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Oyunculuğu kadar, yakışıklılığı da dillere destan olan ünlü isim, son olarak Sefirin Kızı dizisiyle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Akyürek, şimdilerde Yolun Açık olsun filmiyle konuşuluyor. 40 yaşındaki Engin Akyürek, özel hayatıyla da merak konusu.