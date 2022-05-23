Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oyunculuğu bırakıyor mu? Gerçek ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteriyle gönlüne taht kuran Engin Altan Düzyatan sevenlerini korkuttu. Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar 2014 yılında nikah masasına oturmuşlardı. Evliliklerinde 8 yılı geride bırakan ünlü çift Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çocukları Emir Aras ve Alara ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Son olarak 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisine veda eden Engin Altan Düzyatan, önceki gün İstanbul Havalimanı'nda elinde koltuk değnekleriyle görüntülendi. Yürümekte güçlük çeken ünlü oyuncu, sağlık durumu hakkında bilgi verirken, "Oyunculuğu bıraktı" şeklindeki iddialara da açıklık getirdi.