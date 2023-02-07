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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! 'Ulaşamıyoruz'
Giriş Tarihi: 07.02.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 13:57

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! 'Ulaşamıyoruz'

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem nedeniyle kayıplarımız her geçen dakika artarken, oyuncu Erkan Petekkaya, eşinin akrabalarının isimlerini paylaşıp yardım talebinde bulundu.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! ’Ulaşamıyoruz’

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'nın yakınları enkaz altında. Ünlü oyuncu, eşinin akrabalarının isimlerini paylaşıp yardım talebinde bulundu.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! ’Ulaşamıyoruz’

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği 2 büyük depremde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! ’Ulaşamıyoruz’

Oyuncu Erkan Petakkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının Hatay'da enkaz altında olduklarını açıkladı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! ’Ulaşamıyoruz’

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının isimlerini paylaşarak yardım talebinde bulundu.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! ’Ulaşamıyoruz’
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