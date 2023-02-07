Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! ’Ulaşamıyoruz’

Oyuncu Erkan Petekkaya'nın eşi Didem Petekkaya'nın yakınları enkaz altında. Ünlü oyuncu, eşinin akrabalarının isimlerini paylaşıp yardım talebinde bulundu. Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği 2 büyük depremde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oyuncu Erkan Petakkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının Hatay'da enkaz altında olduklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının isimlerini paylaşarak yardım talebinde bulundu. SONER ARICA KAN BAĞIŞI KUYRUĞUNU BÖYLE PAYLAŞTI! 'GURUR DUYDUM' Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı da sarstı. AFAD, 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olduğu açıklandı.Soner Arıca, bunun ardından Kızılay'ın kan bağışı aldığı bir AVM'ye gitti. Birçok vatandaşın Kınık'tan gelen çağrıya kayıtısız kalmayarak uzun kuyruklar oluşturduğu anın fotoğrafını paylaşan Arıca, şu ifadeleri kullandı... Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 'Can kaybı sayısı an itibarıyla 2 bin 921'e yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 15 bin 834' dedi. 'VATANDAŞLARIMIZI KAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ' Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak; 'Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz' ifadelerini kullandı. 'GURUR DUYDUM' Birçok vatandaşın Kınık'tan gelen çağrıya kayıtısız kalmayarak uzun kuyruklar oluşturduğu anın fotoğrafını paylaşan Arıca, şu ifadeleri kullandı: Kan vermeye geldim ama çok sıra olduğu için geceye kadar süre yetmez diye form dağıtmayı durdurdular. Doğal olarak yarın sabaha kaldım... Bu yoğunluğu oluşturanlarla gurur duydum. KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK AÇIKLAMA YAPTI Kızılay Başkanı Kerem Kınık, gece saatlerinde CNN TÜRK'e bağlanıp tekrar açıklama yaparak; 'Gerek arama kurtarma faaliyetleri, gerekse barınma gibi ihtiyaçlardan dolayı milli kapasitemizi seferber etmiş durumdayız. Marmara Depremini iki kere yaşadık gibi bir durum var. Kış ve çok ağır şartlarda yaşadığımızı düşününce çok ciddi şartlarla karşı karşıyayız. Kan bağışı talebimiz devam ediyor. 40 bin ünite civarında kan bağışı aldık. Yarın öğleye doğru kan alma işlemlerine yeniden başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan randevu alarak gelmelerini rica ediyoruz' diye konuştu.