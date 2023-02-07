Giriş Tarihi: 07.02.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 13:57

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yardım çağrısında bulundu! 'Ulaşamıyoruz'

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Deprem nedeniyle kayıplarımız her geçen dakika artarken, oyuncu Erkan Petekkaya, eşinin akrabalarının isimlerini paylaşıp yardım talebinde bulundu.