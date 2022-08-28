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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Esra Bilgiç'i doğal güzel zannedenler şoke olacak!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 11:01 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 11:13

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Esra Bilgiç'i doğal güzel zannedenler şoke olacak!

"Diriliş Ertuğrul" dizisiyle başlamış ve daha sonra "Bir Umut Yeter" ve "Ramo" dizilerinde başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç, son olarak "Kanunsuz Topraklar" isimli dizide Gülfem karakterine can vermişti. Rol aldığıı reklam filmileriyle de adından söz ettiren Bilgiç, son günlerin yükselen yıldızı haline geldi. Güzelliğiyle çok konuşulan Esra Bilgiç'in estteiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Bilgiç'i doğal güzel zannedenler adeta şoke oldu. İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Esra Bilgiç’i doğal güzel zannedenler şoke olacak!

Güzel oyuncu Esra Bilgiç hem kariyerindeki başarısıyla hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Güzelliğiyle baş döndüren Bilgiç, Instagram hesabından yayınladığı pozlarıyla da adeta takipçilerini büyülüyor.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Esra Bilgiç’i doğal güzel zannedenler şoke olacak!

Esra Bilgiç, kariyerine "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle başlamıştı.

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Esra Bilgiç’i doğal güzel zannedenler şoke olacak!

Bilgiç ardından "Bir Umut Yeter" ve "Ramo" dizilerinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Esra Bilgiç’i doğal güzel zannedenler şoke olacak!

Son günlerde yer aldığı reklam filmleriyle de adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Esra Bilgiç’i doğal güzel zannedenler şoke olacak!

Bilgiç, ünlü futbolcu Gökhan Töre'den 2019 yılında boşanmıştı.

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