Giriş Tarihi: 28.08.2022 11:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
11:13
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Esra Bilgiç'i doğal güzel zannedenler şoke olacak!
"Diriliş Ertuğrul" dizisiyle başlamış ve daha sonra "Bir Umut Yeter" ve "Ramo" dizilerinde başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç, son olarak "Kanunsuz Topraklar" isimli dizide Gülfem karakterine can vermişti. Rol aldığıı reklam filmileriyle de adından söz ettiren Bilgiç, son günlerin yükselen yıldızı haline geldi. Güzelliğiyle çok konuşulan Esra Bilgiç'in estteiksiz fotoğrafları ortaya çıktı. Bilgiç'i doğal güzel zannedenler adeta şoke oldu. İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...