Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 2'nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz isimleri eklemeye devam ediyor. ATV'deki ikinci yılına da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu eklendi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu değişimi ile de dikkat çekti. Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek. Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana'ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli'nin konağına yerleşecek. Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak! Esra Dermancıoğlu, her perşembe ATV'de milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Dermancıoğlu'nun fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağıyor. Özellikle gençlik yıllarında çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu takipçilerinden tam not aldı. İşte Esra Dermancıoğlu'nın yıllar içindeki değişimi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri...