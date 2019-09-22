Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...

Ünlü oyuncu 'nın 'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...

'nin sevilen dizisi 'nın 2'nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz isimleri eklemeye devam ediyor. ATV'deki ikinci yılına da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu eklendi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu ile de dikkat çekti. Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek. Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından 'ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli'nin konağına yerleşecek. Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak! Esra Dermancıoğlu, her perşembe ATV'de milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Dermancıoğlu'nun fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağıyor. Özellikle gençlik yıllarında çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu takipçilerinden tam not aldı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 17:22
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...

'nin sevilen dizisi 'nın 2'nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz isimleri eklemeye devam ediyor. ATV'deki ikinci yılına da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu eklendi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu ile de dikkat çekti. Hikayeye Doktor Müjgan'ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek. Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından 'ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli'nin konağına yerleşecek. Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak! Esra Dermancıoğlu, her perşembe ATV'de milyonları ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak. Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Esra Dermancıoğlu'nun fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağıyor. Özellikle gençlik yıllarında çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu takipçilerinden tam not aldı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...

EMİNA JAHOVİĆ

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...

İLBER ORTAYLI

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice Hekimoğlu'su oldu! İşte Esra Dermancıoğlu'nun değişimi...
BİZE ULAŞIN