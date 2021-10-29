Ünlü oyuncu Fulya Zenginer hamile! Mutlu haberi sosyal medyadan böyle duyurdu!

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer sosyal medya hesabı Instagram'dan hamile olduğunu duyurdu. Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Fulya Zenginer, "Ailenin yeni üyesi bekleniyor... Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum... Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" notu da eklemeyi ihmal etmedi.