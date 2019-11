Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ı görenler hayret etti! İşte sıfır makyaj Gökçe Bahadır

Son yıllarda ünlü isimlerin makyajsız gezme modasına ünlü oyuncu Gökçe Bahadır da uydu. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takılan ünlü oyuncu, sıfır makyajlı haliyle doğal güzelliğini gözler önüne serdi. Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali de tam not aldı. Her hali çok beğenilen güzel oyuncu Gökçe Bahadır cesaretinden dolayı takdir topladı. Gökçe Bahadır'ı makyajsız görenler doğal bir güzelliğinin olduğunu söylediler. İşte sade güzelliğiyle dikkat çeken Gökçe Bahadır ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri…