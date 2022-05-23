Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 14:04

Ünlü oyuncu Gupse Özay hamile mi? Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları dört gözle bekliyordu!

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile sevenlerine duyurdu. Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medya gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayranları paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu...