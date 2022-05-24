Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 6 aylık hamile Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları dört gözle bekliyordu!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 11:15

6 aylık hamile Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları dört gözle bekliyordu!

Deliha film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç'un hayranları bebek haberini dört gözle bekliyordu. Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile sevenlerine duyurdu. Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medya gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayranları paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu...

6 aylık hamile Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Gupse Özay ile Barış Arduç’un hayranları dört gözle bekliyordu!

Ünlü oyuncusunun 6 aylık hamile olduğu haberini magazin gazetecisi Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından "Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor" notu ile duyurdu.

6 aylık hamile Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Gupse Özay ile Barış Arduç’un hayranları dört gözle bekliyordu!

Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
6 aylık hamile Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Gupse Özay ile Barış Arduç’un hayranları dört gözle bekliyordu!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı.

6 aylık hamile Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Gupse Özay ile Barış Arduç’un hayranları dört gözle bekliyordu!

6 AYLIK HAMİLE
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, 37 yaşındaki Gupse Özay'ın 6 aylık hamile olduğunu duyurdu.

6 aylık hamile Gupse Özay’dan karnı burnunda ilk poz geldi! Gupse Özay ile Barış Arduç’un hayranları dört gözle bekliyordu!

Özay da Sabuncuoğlu'nun paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak teşekkür etti.

SON DAKİKA